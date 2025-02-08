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Meta, İşten Çıkarmalara Pazartesi Başlıyor

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META’NIN İŞTEN ÇIKARMA KARARI

Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformları bünyesinde barındıran ana şirket olarak işten çıkarma sürecine başlamayı kararlaştırıyor. Bu adım, şirketin geleceği açısından kritik öneme sahip bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İŞTEN ÇIKARMALARIN ZAMANI

The Information’ın haberine göre, Meta, pazartesi günü iş gücünün yaklaşık yüzde 5’ini işten çıkaracak. Bu durum, firmanın personel sayısında büyük bir azalma meydana getirecek.

ETKİLENEN ÇALIŞAN SAYISI

Meta’nın daha önce yaptığı açıklamaya dayanarak, toplamda 3 bin 600 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor. Çalışanlar, bu süreç hakkında bilgilendirilecek ve gerekli açıklamalar yapılacak.

ÇALIŞANLARA GÖNDERİLEN BİLDİRİM

Şirket, cuma günü çalışanlarına işten çıkarmalara dair bir mesaj iletti. Bu bildiride, işten çıkarılan kişilerin bir saat içinde dahili sistemden döküleceği ve kıdem tazminatlarıyla ilgili bilgilere e-posta ile ulaşacakları ifade edildi.

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