Meta’nın Yatırımı Kaotik Sorunlarla Başladı

YAPAY ZEKADA ŞAŞIRTAN SIKINTILAR

Meta’nın yapay zeka alanında öne geçmek hedefiyle yaptığı 14,3 milyar dolarlık yatırımı destekleyen Scale AI ortaklığı, başlangıçta beklenmeyen zorluklarla karşılaşıyor. TechCrunch’ın haberine göre, sadece iki ay önce imzalanan anlaşmanın ardından, Meta’nın oluşturduğu Süper Zeka Laboratuvarı içinde yaşanan iç gerginlikler, bir dizi üst düzey ayrılığa yol açtı.

BÜROKRASİ PROBLEMLERİ

Scale AI’ın kurucu ortağı Alexandr Wang ve beraberindeki araştırmacıların katılımıyla laboratuvarın giderek daha karmaşık bir hale geldiği, bazı çalışanların Meta’nın bürokratik engellerinden büyük rahatsızlık duyduğu bildiriliyor. Rakip firmalardan gelen üst düzey araştırmacılar, şirketin hantal yapısı sebebiyle verim kaybı yaşarken, Meta’nın mevcut yapay zeka ekibinin etki alanının da daraldığı ifade ediliyor.

ZUCKERBERG’ÜN BEKLENTİLERİ VE HAYAL KIRIKLIĞI

İç huzursuzluğun bir başka nedeninin, CEO Mark Zuckerberg’ün nisan ayında tanıtılan Llama 4 modelinin beklediği başarıyı göstermemesi olduğu belirtiliyor. Ayrıca ekip içindeki istikrarsızlık da durumu daha kötüleştiriyor. Zuckerberg’in, rakiplerini yakalamak adına hızla üst düzey yetenek transferi ve anlaşma girişimleri, ekibin yapısının zayıflamasına yol açtı. Wang’ın ekibe katılması, “dev bir teknoloji şirketinde ekip yönetme deneyimi olmayan bir isim” olarak bazı çalışanlar tarafından eleştiriliyor. Zuckerberg’ün OpenAI’ın araştırma direktörü Mark Chen ile görüşüyor olması ve OpenAI’dan ayrılan ünlü yapay zeka araştırmacıları Ilya Sutskever ve Mira Murati’nin girişimlerini satın almaya çalışmasına rağmen, bu çabaların başarısızlıkla sonuçlandığı bildiriliyor.

HIZLI VE PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

İstikrarsızlık, hızla gerçekleşen ayrılıkları da beraberinde getiriyor. Önceki bilgilere göre, OpenAI’dan transfer edilen bazı araştırmacıların Meta’dan çoktan ayrıldığı ortaya çıktı. En son Süper Zeka Laboratuvarı araştırmacısı Rishabh Agarwal, geçen hafta X üzerinden istifasını açıkladı. Ayrıca Meta yöneticisi Chaya Nayak’ın da OpenAI’a katıldığı öğrenildi.