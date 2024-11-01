Metabolik Sağlık Ve Metabolizma İlişkisi

METABOLİZMA KAVRAMI

Metabolizma denilince birçok kişinin aklına hemen kalori yakma hızı gelmiyor. Çoğu insan “Keşke metabolizmam daha hızlı olsaydı” diye düşünüyor. Ancak metabolik sağlık boyutu çoğu zaman göz ardı ediliyor. Metabolik sağlık, sadece metabolizma ile ilişkili değil, aynı zamanda vücudun farklı besinlere verdiği tepkiler ve bu besinleri nasıl işlediği ile de bağlantılı. Ayrıca, metabolik sağlık Tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkma olasılığı üzerinde de önemli bir role sahip.

METABOLİK SAĞLIĞIN ÖNEMİ

Londra’da King’s College’da beslenme dersleri veren Sarah Berry, “Metabolik sağlığınızın iyi olması, bu tür metabolik hastalıklara yakalanma riskinizi azaltır” diyor. Bir başka deyişle, kişinin metabolizmasının etkin olarak çalışması, glikoz ve yağ gibi besin maddelerinin daha iyi işlenmesi demektir. Bu durum, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve insülin direnci gibi sağlık sorunlarının yaşanma ihtimalini azaltıyor. Berry, “Metabolik açıdan sağlıklı olmak dediğimiz zaman bunu kastediyoruz” şeklinde açıklıyor.