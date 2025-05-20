Metehan Bebek İçin Maske Dağıtımı Yapıldı

SİVAS’TA KENEDEN KURTULAMAYAN BEBEK

Sivas’ta kenenin ısırdığı bir bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kalebaşı Köyü’nde gerçekleşti. 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü’nün ensesine bir kene yapıştı. Ailesi, keneyi çıkardıktan sonra Metehan’ı Reşadiye Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan kontrollerde bebeğin KKKA virüsüne yakalandığı belirlendi. Durumu ciddileşen bebek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak minik Metehan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Bebeğin cenazesi ailesi tarafından alındı ve Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyüne getirildi. Cenaze, jandarma ve halk sağlığı ekiplerinin denetiminde toprağa verildi. Cenazeye katılanların maske taktıkları gözlemlendi. Koyulhisar Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan da cenazeye katılarak aileye başsağlığı dileğinde bulundu.