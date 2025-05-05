Meteo, Kuvvetli Yağışlar Ve Fırtına Bekleniyor

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü için hava durumu tahminlerini duyurdu. Ülkenin güney, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olabiliyor. Bazı alanlarda ise sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışların görülmesi öngörülüyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde rüzgarın, 50-70 km/saat hızında kısa süreli fırtına biçiminde esmesi tahmin ediliyor. Yetkililer, bu olumsuz koşullara karşı dikkatli olunmasını öneriyor.

TOZ TAŞINIMI RİSKİ

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Bu durum ulaşımda aksamalara, hava kalitesinde azalmaya, görüş mesafesinde düşmelere ve çamur şeklinde yağışlara yol açabiliyor. Vatandaşların bu konuda tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

BÖLGESEL HAVA DURUMU

Marmara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. İstanbul 12°C-24°C, Edirne 12°C-30°C.

Ege: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. İzmir 15°C-28°C, Denizli 13°C-27°C.

Akdeniz: Parçalı bulutlu, bazı kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. Adana 13°C-24°C, Antalya 14°C-23°C.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Nevşehir ve Kayseri’de akşam saatlerinde yağış olabiliyor. Ankara 8°C-21°C.

Doğu Anadolu: Çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Siirt’te kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Erzurum 4°C-16°C.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu, Diyarbakır ve Siirt’te yerel yağış bekleniyor. Diyarbakır 14°C-24°C.

SICAKLIKTA ARTIŞ BEKLENİYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.