Meteoroloji 19 İle Sarı Uyarı Yapıldı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SARILI UYARI YAPTI

İçişleri Bakanlığı, 19 il için “sarı” meteorolojik uyarı yaptığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen son bilgilere göre, bugün Sivas, Kayseri, Yozgat’ın doğusu, Kırşehir ve Nevşehir’de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

KUZEY VE İÇ ANADOLU’DA ETKİSİ HİSSEDİLECEK

Aynı zamanda sağanak, İç Ege’de Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli ile Muğla’nın iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Manisa’nın doğusu, Kütahya’nın güney ve doğusunda, Batı Akdeniz’in iç bölgelerinde Isparta ve Burdur’da ile Antalya’nın iç kesimlerinde de görülecek. İç Anadolu’nun kuzeybatısında ise Eskişehir’in güney ve doğusu, Konya’nın kuzey bölgesi ve Ankara’nın güney ile batı ilçelerinde de yerel kuvvetli yağışlar gerçekleşecek.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.