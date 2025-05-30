Meteoroloji 19 İle Sarı Uyarı Yaptı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN METEOROLOJİK UYARI

İçişleri Bakanlığı, 19 il için “sarı” meteorolojik uyarı yaptığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre, bugünkü hava durumu tahmininde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların meydana geleceği bölgeler belirtildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bugün Sivas, Kayseri, Yozgat’ın doğusu, Kırşehir ve Nevşehir’de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bunun yanı sıra, İç Ege bölgesinde Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli’nin yanı sıra Muğla’nın iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Manisa’nın doğusu, Kütahya’nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde Isparta ve Burdur, Antalya’nın iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatısındaki Eskişehir’in güney ve doğu, Konya’nın kuzey ve Ankara’nın güney ve batı ilçelerinde de yerel kuvvetli sağanaklar görülecek.

DİKKAT GEREKEN HAVA KOŞULLARI

Vatandaşların, muhtemel sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.