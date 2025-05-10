Meteoroloji’den 23 Şehre Uyarı! Kuvvetli Geliyor

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin genelinde hava koşullarının aniden değişeceğini belirterek toplamda 23 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun büyük bölümü ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi sağanak yağışın etkisi altında kalacak. Bu yağışların Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

KUZEYDEN KUZEYBATIYA GÜÇLÜ RÜZGAR

Marmara bölgesinde kuzey yönlerden, İç Anadolu ve Ege’nin iç kesimlerinde ise güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor. Bazı yerlerde kısa süreli fırtınanın etkili olabileceği ifade ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARINDA DEĞİŞİM

Kuzeybatı bölgelerde hava sıcaklıkları düşerken, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

KRİTİK UYARILAR

Meteoroloji, kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu. Ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi tehlikelere karşı önlem alınması gerektiği bildirildi.

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale illeri sarı kodlu uyarı yapılan bölgeler arasında yer alıyor.