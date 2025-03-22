Meteoroloji’den Çiftçilere Zirai Don Uyarısı

SOĞUK HAVALAR TARIMI ETKİLİYOR

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava koşulları, tarım ürünlerini olumsuz etkiliyor. Bu konuyla ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni bir açıklama yapıldı. Müdürlük, bu gece saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da orta ve yer yer kuvvetli, İç Ege, İç Anadolu’nun batısı ile Akdeniz’in iç kesimlerinde ise hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı meydana geleceğini belirtti.

ÜLKENİN FARKLI BÖLGELERİNDE ZİRAİ DON OLACAK

Pazar günü gece saatlerinden başlayarak İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don olayı bekleniyor. Bu nedenle başta çiftçiler olmak üzere tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmekte.

ANTALYA İÇ KESİMLERİNE DİKKAT

Antalya’nın iç kesimleri için de zirai don uyarısı yapılmış durumda. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, kentin iç kesimlerinde 24 Mart tarihine kadar hafif ve yer yer orta kuvvette don riskinin bulunduğunu ifade etti.

DİKKAT VE TEDBİR ÖNERİSİ

Yapılan açıklamada, tarımsal faaliyetlerle ilgilenen vatandaşların ve sektör çalışanlarının, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.