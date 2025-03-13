Meteoroloji’den Çığ Ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin hava durumu ile ilgili tahminlerini paylaştı. Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi beklenirken, Marmara’nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinde hafif sağanak yağışların olacağı, diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık hava olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis görülebiliyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi mevcut.

hava sıcaklıkları artmaya devam edecek

Hava sıcaklıkları, yurt genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmekte ve artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında ise yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli esmesi beklendiğinden dolayı, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

çığ tehlikesi ve kar erimeleri ile buzlanma ve don olayı uyarısı

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan, heyelan ve ulaşımda aksamaları ile kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

pazartesi başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının hafta başına kadar ülke genelinde mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyretmesini bekliyor. Pazartesi gününden itibaren ise tüm yurtta yağışlı bir hava hakim olacak.