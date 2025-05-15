Meteoroloji’den Fırtına Uyarısı Geldi

FIRTINA UYARISI YAPILDI

Yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren güney Ege’de, öğle saatlerinden sonra ise kuzey Ege ile Balıkesir’in batısı ve Çanakkale’de güney ve güneydoğu yönlerinden güçlü rüzgar ve fırtına bekleniyor. İzmir, Aydın ve Muğla’nın batı ve yüksek kesimlerinde yer yer güçlü fırtına meydana gelmesi öngörülüyor.

ULAŞIMDA AKSAMALAR OLACAK

Cuma günü gece saatlerinde güney Ege’de etkisini gösteren fırtına, cumartesi günü ise diğer bölgelerde etkisini kaybedecek. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuz durumlarla karşılaşılabilmesi ihtimali nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.