“Meteoroloji’den Kar Yağışı Uyarısı: Marmara’ya Geliyor”

HAFTA BAŞINDAN İTİBAREN HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son tahminlere göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları hafta başında giderek azalacak. Marmara bölgesi dahil olmak üzere sağanak ve karla karışık yağmur, önümüzdeki hafta etkili olacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren azalarak kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına düşmesi bekleniyor.

KUZEY KESİMLERDE YAĞMUR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile güneydoğusunda parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava durumu görülecek. Batı Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevreleri ise yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu hava hakim olacak. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesinin de yaşanması bekleniyor.

RÜZGAR VE SICAKLIK GÜNDEME

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde yeniden mevsim normalleri civarında kalacağı düşünülüyor. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

MARMARA’YA YAĞMUR GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Batı Karadeniz ile Sakarya, Samsun, Gaziantep çevrelerinin yağmurlu, diğer yerler az bulutlu. Kuzey ve iç kesimler sisli. Sıcaklık ortalama İstanbul 19°C, Ankara 17°C. Pazar günü Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu yağmurlu. Sıcaklık tüm yurtta 4-5 derece düşecek ve bu seviyelerde bir hafta kalacak. Önümüzdeki hafta perşembe günü ise sıcaklık 4-5 derece daha düşecek. Marmara bölgesi yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeyi, doğuda ise kar yağışlı. Kış, pazar günü yurdu terk edecek.”

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara’da parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu olacağı, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege’nin az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu olması öngörülüyor. Akdeniz ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor, doğusunda yer yer parçalı bulutlar görülebiliyor. İç Anadolu genelinde parçalı ve az bulutlu hava koşulları bekleniyor. Batı Karadeniz bölgesinin genelinde sağanak yağışlar görülecek.

İLLERE GÖRE HAVA SICAKLIKLARI

Edirne 8°C, 24°C, İstanbul 12°C, 19°C, Kırklareli 9°C, 21°C, Kocaeli 13°C, 18°C olarak tahmin ediliyor. Ege bölgesinde ise Aydın 3°C, 16°C, Denizli 8°C, 23°C, İzmir 12°C, 23°C, Manisa 11°C, 23°C bekleniyor. Akdeniz bölgesinde ise Adana 9°C, 29°C, Antalya 18°C, 28°C, Hatay 10°C, 25°C olarak ifade ediliyor. İç Anadolu’da Ankara 3°C, 17°C, Çankırı 4°C, 17°C, Eskişehir 8°C, 16°C ve Konya 6°C, 16°C gözlemleniyor. Batı Karadeniz’de ise Bolu 9°C, 16°C, Düzce 13°C, 18°C, Sinop 13°C, 20°C ve Zonguldak 12°C, 16°C değerlerine ulaşması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde de pus ve sis olayı yaşanması muhtemeldir. Doğu Anadolu bölgesinde ise Erzurum -3°C, 14°C, Kars -4°C, 13°C ve Van 0°C, 14°C tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da ise Diyarbakır 4°C, 22°C, Gaziantep 6°C, 22°C, Siirt 10°C, 21°C ve Şanlıurfa 13°C, 23°C olarak gözlemleniyor.