Meteoroloji’den Kuvvetli Lodos Ve Yağmur Uyarısı!

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin geniş bir bölgesini etkileyecek olan gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli lodos konusunda uyarıda bulundu. Trakya, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Ege’nin iç kısımları ve Doğu Anadolu’nun batısında yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı’da yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor, ayrıca Marmara’nın güneyi ve Ege’de lodosun saatte 60 kilometre hıza ulaşabileceği öngörülüyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin 7 Mayıs 2025 tarihli tahminleri doğrultusunda:

Marmara’da, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Marmara’nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa) sağanak ve gök gürültülü yağış alacak. Güneyde (Balıkesir, Çanakkale) kuvvetli lodosun hızı 40-60 km/saat olabilecek ve sabah ile akşam saatlerinde pus/sis bekleniyor.

Ege bölgesinde ise Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta’da gök gürültülü sağanak yağış görülecek, genel olarak kuvvetli lodos etkili olacak.

İç Anadolu’da Konya ve Karaman hariç her yerde sağanak yağış görülecek; özellikle Çankırı’da yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz’in batısında (Bolu, Karabük, Kastamonu) ve Orta Karadeniz’de (Ordu hariç) kuvvetli yağışların etkili olması öngörülmekte. Bolu’nun doğusu ve Karabük’te olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde (Erzurum, Gümüşhane, Bayburt) sağanak yağış bekleniyor.

Akdeniz’de ise pus ve yer yer sis görülmesine rağmen yağış beklenmiyor.

KUVEETLİ YAĞIŞ VE LODOS RİSKİ

Meteoroloji, özellikle Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı’da yerel olarak kuvvetli yağış olacağına dikkat çekti. Bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşım aksaklıkları gibi olumsuz durumlarla karşılaşılabilir. Marmara’nın güneyi ve Ege’ye esecek lodos, 40-60 km/saat hıza ulaşabilecek ve çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi riskler oluşturabilir.

HAVADA SICAKLIK ARTIŞI

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği belirtiliyor. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek, fakat Marmara ve Ege bölgelerinde lodosun etkisiyle daha güçlü hissedilecek.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve lodosun yaratabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı:

Kuvvetli yağış ile ilgili olarak, “Sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunmalı. Dere yataklarından uzak durulmalı.”

Kuvvetli rüzgar ile ilgili, “Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmelerine karşı önlem alınmalı.”

“Özellikle sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesinin azalacağı bölgelerde sürücüler yavaş ve dikkatli olmalı.” şeklinde uyarılarda bulunuldu.