Meteoroloji’den Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

GÜNEY EGE’DE KUZEY RÜZGARLAR ETKİ GÖSTERECEK

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren güney Ege’de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey Ege ile Balıkesir’in batısında, ayrıca Çanakkale’de güney ve güneydoğu yönlerinden fırtına şeklinde esacek. İzmir, Aydın ve Muğla’nın batı ve yüksek kesimlerinde de yer yer kuvvetli fırtına yaşanması olabiliyor.

FIRTINA NEDENİYLE OLUŞABİLECEK OLUMSUZLUKLAR

Cuma günü gece saatlerinde güney Ege’de etkisini kaybetmesi beklenen fırtına, cumartesi günü de diğer bölgelerde tesirini azaltacak. Ancak bu durum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuz durumlar yaşanabileceği anlamına geliyor. Bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gereken bir konu.