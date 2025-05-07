Meteoroloji’den Lodos Ve Sağanak Uyarısı

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin geniş kısmını etkisi altına alacak gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli lodos için uyarı yaptı. Trakya, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Ege’nin iç bölgeleri ve Doğu Anadolu’nun batısında yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı’da yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara’nın güneyi ve Ege’de lodosun hızı saatte 60 kilometreye ulaşacak.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Meteorolojinin 7 Mayıs 2025 tarihli tahminlerine göre:

Marmara: Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Marmara’nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa) gök gürültülü sağanak yağış alıyor. Güneyde (Balıkesir, Çanakkale) lodosun hızı 40-60 km/saat olacak ve sabah akşam saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Ege: Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta’da gök gürültülü sağanak görülecek. Bölge genelinde kuvvetli lodos etkili olacak.

İç Anadolu: Konya ve Karaman hariç tüm bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Çankırı’da yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz: Batı Karadeniz’de (Bolu, Karabük, Kastamonu) ve Orta Karadeniz’in büyük bölümünde kuvvetli yağışlar görülecek. Bolu’nun doğusu ve Karabük’te olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Doğu Anadolu: Batı kısımlarda (Erzurum, Gümüşhane, Bayburt) sağanak yağış etkili olacak.

Akdeniz: Pus ve yer yer sis etkili olacak, ancak yağış beklenmiyor.

KUVEFTİ YAĞIŞ VE LODOS UYARISI

Meteoroloji, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı’da yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Marmara’nın güneyi ve Ege’de esecek lodosun hızı 40-60 km/saat aracılığıyla çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi riskler yaratabilir.

HAVALARDAKİ SICAKLIK ARTIŞI

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği bildirildi. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da özellikle mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, bazen orta kuvvette esecek. Ancak Marmara ve Ege’de lodosun etkisiyle daha güçlü hissedilecek.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve lodosun yol açabileceği olumsuz durumlar nedeniyle vatandaşları uyardı:

Kuvvetli Yağış: Sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkat edilmeli. Dere yataklarından uzak durulmalı.

Kuvvetli Rüzgar: Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmelerine karşı önlem alınmalı.

Sis ve Pus: Özellikle sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesinin azalacağı bölgelerde sürücüler yavaş ve dikkatli olmalı.