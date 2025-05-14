Meteoroloji’den Rüzgar Ve Sel Uyarısı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA YAĞIŞ VE RÜZGAR ETKİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 14 Mayıs hava tahminlerine göre, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan yağışların öğle saatlerine doğru tüm beş bölgeye yayılması bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu’nun güneyinde kuvvetli rüzgar etkili olabiliyor. Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş olabiliyor.

YAĞIŞLAR GÜN İÇİNDE GENİŞLEYECEK

Sabah saatlerinde başlayan yağışlar, öğle saatleri ile birlikte Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop çevrelerine yayılacak. Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli ve Sinop çevrelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olabiliyor.

BÖLGELERDE BEKLENEN HAVA KOŞULLARI

Marmara Bölgesi’nde; genel durum olarak parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Kırklareli’nde sabah saatlerinde yerel sağanak yağış görülebilecek. İstanbul, Edirne ve Balıkesir’de ise parçalı ve az bulutlu, yağış beklenmiyor. Ege Bölgesi’nde Afyonkarahisar ve Denizli’de öğle saatlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. İzmir ve Muğla’da ise parçalı ve çok bulutlu, ilerleyen saatlerde az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Adana ve Hatay kıyılarında akşam saatlerinde kuvvetli yağış görülebiliyor. Antalya ve Isparta’da da öğle saatlerinde kısa süreli sağanak geçişleri olabiliyor. İç Anadolu Bölgesi’nde Çankırı ve Kırıkkale’de öğle saatlerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olabiliyor. Ankara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir’de ise sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Batı Karadeniz Bölgesi’nde Bolu, Kastamonu ve Sinop’ta yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olabiliyor. Zonguldak’ta ise parçalı ve çok bulutlu bir hava görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Trabzon, Samsun, Artvin ve Amasya’da öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağış olabiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van hariç genelinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Erzurum ve Kars’ta sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağış görülebiliyor. Malatya ve Van’da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olacak. Bölgenin güneyinde rüzgarın 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde genel olarak sağanak yağış bekleniyor. Mardin, Batman ve Siirt’te yer yer kuvvetli yağış olabiliyor. Toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde düşüş olabiliyor.

METEOROLOJİ’DEN UYARILAR

Meteorolojinin uyarılarına göre, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar bekleniyor (40-60 km/saat). Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde bir düşüş yaşanabiliyor. Sel, su baskınları ve ulaşımda aksama riskine karşı dikkatli olunması gereken bir konu.