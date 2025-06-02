Meteoroloji’den Sağanak Ve Rüzgar Uyarısı

METEOROLOJİK DEĞERLENDERMELER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından gerçekleştirilen son değerlendirmelere göre, yurt genelinin genel durumu parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Burdur hariç, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Samsun hariç Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer bölgelerde ise normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi öngörüldüğünden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gereken bir konu.

BÖLGELERDEKİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, ayrıca Afyonkarahisar çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların geçmesi tahmin ediliyor.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı düşünülüyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Samsun hariç yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabileceği belirtiliyor. Bu bölgelerde de rüzgarın, doğudan güney batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.