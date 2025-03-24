Meteoroloji’den Sağanak ve Sıcaklık Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Mart tarihli hava durumu raporunu duyurdu. Yayımlanan rapora göre, yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olurken, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar 3 ila 6 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ancak vatandaşların, çığ tehlikesi, buzlanma ve zirai don risklerine karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

5 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

MGM’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Marmara bölgesinin batısı, Bursa, Kütahya, Manisa ve İzmir’in kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Edirne, Kırklareli, İzmir, Manisa ve Kütahya’da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü öngörülüyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR, DON VE ÇIĞ RİSKİ DEVAM EDİYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artması beklenirken, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi mevcut.

ZİRAİ DON UYARISI: ÇİFTÇİLER DİKKAT!

Meteoroloji, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde bu gece zirai don riskine dikkat çekti. Tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların, MGM’nin il ve ilçe bazlı sıcaklık tahminlerini takip ederek gerekli önlemleri alması gerekiyor. Ayrıca, kar erimesi ve heyelan gibi olumsuz durumlar için uyarı yapıldı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, batı ve Bursa çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Manisa, Kütahya ve İzmir’in kuzeyinde sağanak etkili olacak.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla çok bulutlu hale gelecek.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, doğusunda sabah ve gece buzlanma, don, pus ve sis gözlemlenecek.

Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde buzlanma ve çığ tehlikesi mevcut.

Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, yüksek kesimlerde buzlanma ve sis ile birlikte çığ riski bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

RÜZGAR VE UYARILAR

Rüzgarın çoğunlukla güneyden, Güneydoğu Anadolu’da ise kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. MGM, vatandaşları ve yetkilileri, çığ tehlikesi, buzlanma, don ve kar erimesine bağlı olası sorunlara karşı dikkatli olmaya çağırıyor.