Meteoroloji’den Sel Ve Rüzgar Uyarısı

METEOROLOJİK TAHMİNLERİN YAYILIMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 14 Mayıs tarihli hava tahminlerine göre, sabah saatlerinde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde başlayan yağış, öğle saatleriyle birlikte genişleyerek beş bölgeye yayılacak. Özellikle Doğu Anadolu’nun güney kesiminde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanması bekleniyor.

YAĞIŞLARIN YAYILIMI VE ETKİSİ

Sabah saatlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki yağışlar, öğle saatlerine doğru Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kısımları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop çevrelerine sıçrayacak. Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.

BÖLGELERDE BEKLENEN HAVA ŞARTLARI

Marmara Bölgesi’nde genel durumun parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Kırklareli çevresinde sabah saatlerinde yerel sağanak yağış görülebilirken, İstanbul, Edirne ve Balıkesir’de yağış beklenmiyor. Ege Bölgesi’nde Afyonkarahisar ve Denizli’de öğle saatlerinde yerel sağanak yağış öngörülüyor. İzmir ve Muğla ise parçalı ve çok bulutlu, ilerleyen saatlerde az bulutlu hava ile karşılaşabilir.

Akdeniz Bölgesi’nde genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Adana ve Hatay kıyılarında akşam saatlerinde kuvvetli yağış görülebilirken, Antalya ve Isparta’da öğle saatlerinde kısa süreli sağanak geçişleri planlanıyor. İç Anadolu Bölgesi’nde Çankırı ve Kırıkkale’de öğle saatlerinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ankara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir’de sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış öngörülüyor.

KARADENİZ BÖLGELERİNDEKİ HAVA DURUMU

Batı Karadeniz Bölgesi’nde Bolu, Kastamonu ve Sinop’ta yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Zonguldak ise parçalı ve çok bulutlu bir hava ile karşılaşacak. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması ön görülüyor. Trabzon, Samsun, Artvin ve Amasya bölgeleri öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağış yaşıyor olacak.

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’NDAKİ RİSKLER

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van hariç tüm bölgelerde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Erzurum ve Kars’ta sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanaklar görülebilirken, Malatya ve Van’da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olacak. Bölgede rüzgarın 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise genel olarak sağanak yağışlar olabiliyor. Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışların yaşanması öngörülüyor. Ayrıca toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalmanın yaşanması mümkün.

UYGULANAN UYARILAR

Meteoroloji’den yapılan uyarılara göre, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar bekleniyor (40-60 km/saat). Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımının hava kalitesinde düşüşe neden olabiliyor. Sel, su baskınları ve ulaşımda aksama riski nedeniyle dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.