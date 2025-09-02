Meteoroloji’den Sıcaklık Düşüşü Müjdesi Var

TÜRKİYE’DE SICAKLARIN ETKİSİ AZALIYOR

Türkiye, bunaltıcı sıcakların etkisi altında zor bir dönem geçiriyor. Yüksek nem oranları ile birleşen aşırı sıcaklar, özellikle büyük şehirlerde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor ve vatandaşları gölge aramaya itiyor. Ancak yeni haftayla birlikte bir rahatlama dönemi başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen serinleme hakkında önemli bilgiler paylaştı. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, son hava tahmin raporlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNE DÜŞÜYOR

Çelik, önümüzdeki günlerde bazı bölgelerde kısa süreli yağışların görülebileceğini ifade etti. Sıcaklıkların mevsim normallerine gerileyeceğini belirtti. “İç Anadolu’nun kuzeyinde kısa sürede yağış geçişleri görebiliriz ancak bu hafta genellikle yağışlar Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ve Toroslar mevkiinde görülecek” açıklamasında bulundu. Sıcaklıkların da kademeli olarak düşeceğini belirten Çelik, “Yurt genelinde 3-4 derece düşüş bekliyoruz. Üç büyük şehre baktığımızda ise İstanbul ve Ankara’da parçalı az bulutlu bir hafta geçireceğiz. En yüksek sıcaklıklar İstanbul’da ve Ankara’da 29-30 derece civarında olacak. İzmir’de ise genellikle az bulutlu açık bir hava var ve en yüksek sıcaklıklar 34-35 derece bandında seyredecek” diye duyurdu.

MARMARA VE EGE’DE RÜZGAR UYARISI

Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli rüzgarlara dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Çelik, Marmara bölge genelinde ve Kuzey Ege’de özellikle çarşamba ve perşembe günlerinde kuzey yönlü kuvvetli rüzgarların beklendiğini aktardı. Rüzgarların yaratabileceği olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

YAĞIŞLAR KARADENİZ’DE GÜÇLENİYOR

Çelik, ülke genelinde sıcaklıkların birkaç derece düşeceğini vurgulayarak, “Önümüzdeki bir hafta boyunca birkaç derecelik bir sıcaklık düşüşü bekliyoruz. Genellikle sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek, ancak Güney bölgelerimizde, özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde devam edecek. Yağışlar, özellikle Doğu Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’de, kıyıya bakan illerde zaman zaman kuvvetli olacak. Bu nedenle özellikle bu illerde yaşayanların dikkatli olmasında fayda var” değerlendirmesinde bulundu.