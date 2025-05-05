Meteoroloji’den Uyarı! Kuvvetli Yağış Bekleniyor

HAFTASONU HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. Ülkenin güney, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava koşulları bekleniyor. Ayrıca, bazı yerlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olabiliyor.

KUZEYDOĞUDA KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENTİSİ

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesiminde rüzgarın 50-70 km/saat hızında kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Yetkililer, olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Bu durum, ulaşımda aksaklıklar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve çamur şeklinde yağış gibi sorunlara yol açabiliyor. Vatandaşların bu konuda tedbirli olması gerektiği ifade ediliyor.

BÖLGESEL HAVA DURUMU VERİLERİ

Marmara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. İstanbul’da sıcaklık 12°C-24°C, Edirne’de ise 12°C-30°C olacak.

Ege: Az bulutlu, ardından parçalı bulutlu. İzmir 15°C-28°C, Denizli 13°C-27°C bandında seyredecek.

Akdeniz: Parçalı bulutlu, bazı yerlerde sağanak yağış bekleniyor. Adana 13°C-24°C, Antalya 14°C-23°C olacak.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Nevşehir ve Kayseri’de akşam saatlerinde yağış gözlemlenecek. Ankara 8°C-21°C sıcaklık değerlerine ulaşacak.

Doğu Anadolu: Çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Siirt’te kuvvetli yağış bekleniyor. Erzurum’da sıcaklık 4°C-16°C arasında olacak.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu, Diyarbakır ve Siirt’te yerel yağış öngörülüyor. Diyarbakır’da sıcaklık 14°C-24°C aralığında gerçekleşecek.

SICAKLIKTA ARTIŞ BEKLENİYOR

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olması öngörülmüyor.