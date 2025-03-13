Meteoroloji’den Uyarı: Yağış ve Çığ Tehlikesi

BATI KESİMLERDE BULUTLULUK VE YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı tahminlere göre, yurdun batı kısımlarında parçalı yer yer çok bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Marmara’nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinde hafif sağanak yağışlar gerçekleşeceği belirtilirken, diğer alanların az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülebiliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE BUZLANMA UYARISI

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle, özellikle gece ve sabah saatlerinde doğudaki alanlarda buzlanma ve don yaşanabileceğinden, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimelerine bağlı olumsuzluklar bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMLARINDAN YÜKSEK

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sıcaklıkların artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında güney yönlerden rüzgarın kuvvetli esmesi sonucunda olası olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Pazartesi İtibarıyla YAĞIŞLI HAVA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının hafta başına kadar ülke genelinde mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı. Pazartesi gününden itibaren tüm yurtta yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor.