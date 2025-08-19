Meteoroloji’den Yeni Uyarı: İstanbul Ve 4 İlde Sağanak Yağış Başlayacak

METEOROLOJİDEN YENİ RAPOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Bu kapsamda İstanbul dahil 4 ilde sağanak yağış beklendiği açıklandı. Uzun bir süredir yağış almayan İstanbul için, yağmurun geri döneceği belirtilirken, vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri…

ÜLKE GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzey bölgeleri ile Akdeniz’in iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Ordu, Konya’nın batısı, Balıkesir’in kuzeyi, Afyonkarahisar ve Isparta’nın doğusu ile Hatay kıyılarında yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer alanlar ise az bulutlu ve açık bir hava ile seyredecek. Ayrıca, yağışların bu akşam Tekirdağ’da kuvvetli olması öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise normallere yakın seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında ise kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Trakya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’da yağmur var. Gece İstanbul’a da gelir ve yarın çarşamba sabah da devam eder. Sıcaklık değişmiyor. Uzun süreden sonra İstanbul’a yağış olasılığı var” dedi.

BÖLGELERDEKİ HAVA DURUMU

MARMARA

Bölge, parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam Tekirdağ’da yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE 21°C, 31°C

Parçalı bulutlu.

EDİRNE 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EGE

Bölge genelinde az bulutlu ve açık, iç kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar’ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.FOR KARAHİSAR 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DENİZLİ 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık.

MUĞLA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık.

AKDENİZ

Bölge, az bulutlu ve açık; iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz’in Toroslar mevkii ve Isparta’nın doğusu ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık.

ANTALYA 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık.

HATAY 26°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri yerel sağanak yağışlı.

ISPARTA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

İÇ ANADOLU

Bölge, parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Konya’nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu.

KONYA 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra parçalı çok bulutlu, batı ilçelerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YOZGAT 14°C, 29°C

Az bulutlu.

BATI KARADENİZ

Bölge, parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyılar (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu.

DÜZCE 16°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP 20°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölge, parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu.

RİZE 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN 22°C, 32°C

Parçalı bulutlu.

TRABZON 25°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU

Bölge, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 33°C

Az bulutlu ve açık.

KARS 11°C, 33°C

Az bulutlu ve açık.

MALATYA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık.

VAN 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 40°C

Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık.

MARDİN 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık.

SİİRT 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık.