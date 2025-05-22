Meteoroloji Duyurdu! Hafta Sonu Sıcaklıklar Yükselecek

YAZ HAVA DURUMU BEKLENTİLERİ

Yaz mevsimi yurt genelinde etkisini gösteriyor. Hafta sonu boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yaklaşan hafta sonu için hava durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Tekin, yapılan son analizler doğrultusunda yarın ve hafta sonu dar alan yağışlarının görüleceğini, genel olarak ise az bulutlu ve açık havanın etkili olacağını belirtti.

YAĞIŞ OLACAK BÖLGELER

Tekin, yarın Kastamonu, Karabük çevreleri, Doğu Karadeniz’in iç kısımları, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan ve Doğu Akdeniz’in Toroslar alanında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların olabileceğini ifade etti. Cumartesi günü de aynı bölgelerde yağışların devam edeceğini aktarırken, pazar gününde Iğdır ve Kırklareli çevrelerinde de yağış beklendiğini aktardı. Tekin, “Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz” dedi. Özellikle pazar gecesi Trakya, kıyı Ege, Denizli ve Uşak çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini sözlerine ekledi. Pazartesi gününden itibaren bu yağışlı sistemin Türkiye’nin doğu kesimlerine doğru ilerleyeceği öngörülüyor.

TOZ TAŞINIMI ÖNGÖRÜLÜYOR

Fevzi Burak Tekin, yarın Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda, cumartesi günü Marmara’nın batısı ile Ege Bölgesi’nde, pazar günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de toz taşınımının beklendiğini ifade etti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Ankara ve İstanbul’da üç gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, her iki şehirde de parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını söyledi. Tekin, Ankara’da hafta sonu hava sıcaklığının 30 ila 33 derece aralığında olacağını öngördü.

SICAKLIK RAPORU

İstanbul’da parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağını bildiren Tekin, hava sıcaklıklarının cuma günü 27, cumartesi 28, pazar günü 33 dereceye kadar çıkmasını beklediklerini aktardı. İzmir’de ise cuma ve cumartesi günleri açık havanın etkili olacağını belirtti. Tekin, “Hava sıcaklığı 32 ila 34 derece arasında olacak. Pazar günü İzmir’de 37 dereceye kadar çıkacak” diye ekledi. Ayrıca, pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde hem kuvvetli lodos hem de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanakların beklendiğini vurguladı.