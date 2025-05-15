Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yağış uyarısı yaptı

15 MAYIS HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Mayıs tarihli hava durumu raporunu kamuoyuna sundu. Bu rapora göre, Türkiye’nin doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Batı kesimlerde ise zamanla bulutlanma ve gece saatlerinde yağış meydana gelecek. Özellikle doğu ve kuzeydoğu alanlarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalacak.

KUZEYDOĞU VE DOĞU BÖLGELERİNDE YOĞUN YAĞIŞ

Meteoroloji, günün erken saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz’in iç bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı olabileceğini belirtti. Bunun yanı sıra, Doğu Anadolu’nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri ile Adana’nın doğu ve Kahramanmaraş’ın batı bölümlerinde kuvvetli sağanak yağışlar meydana gelecek. MGM, ani su baskınları ve ulaşımda olabilecek aksaklıklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istiyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzeydoğu ve doğu bölgelerindeki sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalırken, diğer alanlarda normaller civarında seyredecek. Rüzgarların kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Yağış alan yerlerde ise ara sıra kuvvetli rüzgarlar görülebilir.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

– İstanbul: 21°C – Parçalı ve az bulutlu, ardından çok bulutlu

– Çanakkale: Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak

– Balıkesir: 24°C – Güneybatı ilçelerinde sağanak yağış

Ege Bölgesi

– İzmir: 26°C – Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak

– Manisa: 27°C – Zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

– Adana: 27°C – Doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

– Osmaniye: Kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

İç Anadolu Bölgesi

– Ankara: 19°C – Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

– Zonguldak: 16°C – Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

– Trabzon: 15°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

– Ordu: Sağanak yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi

– Erzurum: 10°C – Öğle saatlerinde sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar

– Kars: 9°C – Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

– Diyarbakır: 20°C – Öğleden sonra kuvvetli sağanak

– Siirt: 20°C – Kuvvetli sağanak bekleniyor