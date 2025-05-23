Meteoroloji Uyardı! Hafta Sonu Sıcaklıklar Artıyor

YAZ HAVA DURUMU GÜNDEMDE

Yaz mevsimi yurtta kendini göstermeye başladı. Hafta sonu boyunca ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, bu hafta sonuna dair hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre yarın ve hafta sonu dar alan yağışlarının etkili olacağını, genel olarak az bulutlu ve açık havanın hâkim olacağını söyledi.

YAĞIŞLAR NERELERDE OLACAK?

Yarın Kastamonu, Karabük çevreleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi için sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Cumartesi günü de aynı bölgelerde yağışların devam edeceğini ifade eden Tekin, Pazar günü ise Iğdır ve Kırklareli çevrelerinde yağış görülebileceğini aktardı. “Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz,” diyen Tekin, özellikle pazar gecesi Trakya kesiminde, kıyı Ege’de, Denizli ve Uşak çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların olacağını belirtti. Pazartesi gününden itibaren bu yağışlı sistem doğu kesimlere doğru hareket edecek.

TOZ TAŞINIMI BEKLENTİSİ

Fevzi Burak Tekin, yarın Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda, cumartesi günü Marmara’nın batısında ve Ege Bölgesi’nde, pazar günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de toz taşınımı olabileceğini bildirdi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Tekin, Ankara ve İstanbul’da üç gün boyunca yağış beklenmediğini belirtti. Her iki şehirde de parçalı ve az bulutlu havanın etkin olacağını vurgulayan Tekin, Ankara’da hafta sonu hava sıcaklıklarının 30 ila 33 derece arasında olacağını tahmin ettiklerini söyledi. İstanbul’da ise havanın parçalı ve az bulutlu olacağını kaydeden Tekin, “Hava sıcaklıkları cuma günü 27, cumartesi 28 ve pazar günü 33 dereceye kadar çıkacak,” dedi. İzmir’de ise cuma ve cumartesi günleri açık havanın etkili olacağını aktaran Tekin, “Hava sıcaklığı 32 ila 34 derece arasında olacak. Pazar günü İzmir’de sıcaklık 37 dereceye kadar yükselebilir. Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde ise hem kuvvetli lodos hem de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz,” şeklinde konuştu.