Meteoroloji Uyardı: İstanbul’da Sağanak Bekleniyor

HAVA DURUMU RAPORU DUYURULDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunu yayımladı. Açıklamada İstanbul dahil 4 ilde sağanak yağış bekleniyor. Uzun bir süre yağışsız günler geçiren İstanbul’da yağmurun geri geleceği ifade ediliyor. Vatandaşlardan ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları isteniyor. İşte şehir şehir hava durumu tahminleri…

ÜLKE GENELİ HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz’in iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Ordu, Konya’nın batısı, Balıkesir’in kuzeyi, Afyonkarahisar ve Isparta’nın doğusu ile Hatay kıyılarında yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Tekirdağ’da kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgar, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerinden 30-60 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise normalleri civarında seyredeceği düşünülüyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında ise kuvvetli olarak eser.

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Trakya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’da yağmur var. Gece İstanbul’a da gelir ve yarın çarşamba sabah da devam eder. Sıcaklık değişmiyor. Uzun süreden sonra İstanbul’a yağış olasılığı var” dedi.

BÖLGELERİN HAVA DURUMU

MARMARA: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimlerinde aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Tekirdağ’da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar’ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz’in Toroslar mevkii ve Isparta’nın doğusu ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Konya’nın batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı düşünülüyor.

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmekte.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık olarak hava durumu öngörülüyor.