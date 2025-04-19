Meteoroloji Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor

HAFTA SONU HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü için hava durumu tahminlerini yayımladı. Rapora göre, özellikle Ankara ve çevresindeki iller dahil olmak üzere 20 şehirde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış meydana gelecek. İstanbul ve İzmir’de ise yağış beklenmiyor.

SICAKLIKLARDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞLER

MGM verilerine göre, batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşeceği öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği olmayacak; güneşli ve açık hava bu alanlarda etkisini sürdürecek.

KUZEYDA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, bazı bölgelerde sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğine dikkat çekti. Özellikle Ankara’nın kuzeyi ve doğusu, Çankırı, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinde etkili sağanak yağış bekleniyor. Bu illerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

İÇ ANADOLU’DA RÜZGAR TEDBİRLERİ

Tahminlere göre, rüzgar genel olarak güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak İç Anadolu’nun güney kesimlerinde öğle saatlerinde 30-50 km/saat hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor. Ulaşımda aksama ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması öneriliyor.

MARMARA VE KARADENİZ’DE SİS VE PUS

Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde etkili olacak sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceği, bu durumun trafikte dikkat gerektirdiği bildirildi.

İKİ ÖNEMLİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Nisan için iki önemli uyarı gerçekleştirdi: Kuvvetli Yağış Uyarısı, özellikle İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerine yönelik; sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, İç Anadolu’nun güneyinde öğle saatlerinde etkili olacak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması istendi.