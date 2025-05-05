Meteoroloji Uyarısı! Kuvvetli Yağış Bekleniyor

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü için hava durumu tahminlerini sundu. Ülkenin güney, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava koşulları öngörülüyor. Bazı bölgelerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olabileceği belirtiliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bununla beraber, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde rüzgarın 50-70 km/saat hızda kısa süreli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Yetkililer, bu olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunmasını öneriyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI YAPILDI

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı yaşanabileceği bildirilmiş. Bu durum ulaşımda aksamalara, hava kalitesinde azalmaya, görüş mesafesinde düşmelere ve çamur şeklinde yağış sorunlarına yol açabilir. Vatandaşların bu konu hakkında tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

BÖLGESEL HAVA DURUMU

Marmara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. İstanbul 12°C-24°C, Edirne 12°C-30°C.

Ege: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. İzmir 15°C-28°C, Denizli 13°C-27°C.

Akdeniz: Parçalı bulutlu, bazı kesimlerde sağanak yağış. Adana 13°C-24°C, Antalya 14°C-23°C.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Nevşehir ve Kayseri’de akşam saatlerinde yağış. Ankara 8°C-21°C.

Doğu Anadolu: Çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Siirt’te kuvvetli yağış. Erzurum 4°C-16°C.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu, Diyarbakır ve Siirt’te yerel yağış. Diyarbakır 14°C-24°C.

SICAKLIK TAHMİNLERİ

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artması öngörülüyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.