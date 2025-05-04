Meteoroloji Uyarıyor: 11 İlde Sağanak Yağış

YER GENELİNDE BULUTLULUK VE YAĞIŞ TAHMİNLERİ

Yurt genelinde genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Özelikle Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu (Elazığ ve Bingöl hariç) ile Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olması tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği düşünülüyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusunda ile Karadeniz’de pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE DEĞİŞİMLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

DOĞU ANADOLU’DA RÜZGAR DURUMU

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif esirken, ara sıra orta kuvvette olacak. Özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın güney yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.