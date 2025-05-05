Meteoroloji Uyarıyor! Kuvvetli Yağış Bekleniyor

HAFTA BAŞI HAVA DURUMU TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü için hava durumu tahminlerini duyurdu. Ülkenin güney, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacakken, belirli yerlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

KUZEYDOĞU BÖLGELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın 50-70 km/saat hıza ulaşarak kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer, bu olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını öneriyor.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Bu durum, ulaşımda aksamalara, hava kalitesinin düşmesine, görüş mesafesinde azalmaya ve çamur şeklinde yağışlara yol açabiliyor. Vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.

BÖLGESEL HAVA TAHMİNLERİ

Marmara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. İstanbul 12°C-24°C, Edirne 12°C-30°C.

Ege: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. İzmir 15°C-28°C, Denizli 13°C-27°C.

Akdeniz: Parçalı bulutlu, bazı kesimlerde sağanak yağış. Adana 13°C-24°C, Antalya 14°C-23°C.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Nevşehir ve Kayseri’de akşam saatlerinde yağış. Ankara 8°C-21°C.

Doğu Anadolu: Çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Siirt’te kuvvetli yağış. Erzurum 4°C-16°C.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu, Diyarbakır ve Siirt’te yerel yağış. Diyarbakır 14°C-24°C.

SICAKLIK TAHMİNLERİ

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor.