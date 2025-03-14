Meteoroloji Uzmanı Şen Tarih Verdi!

HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELECEK

Bugünden itibaren ülke genelinde hava sıcaklıkları artıyor. Hafta sonu yaz havası tüm yurtta etkili olacak. Ancak Afrika’dan gelen çöl tozları, bir hafta boyunca Türkiye’de etkisini sürdürecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu toz taşınımının nefes almayı zorlaştırabileceğini ve hangi bölgelerde etkili olacağını aktarıyor.

ÇÖL TOZU TÜRKİYE’Yİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Afrika kökenli çöl tozları, Türkiye genelinde yoğun bir şekilde hissedilecek. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu çöl tozunun İstanbul’da yüzde 70-80 seviyesine ulaşabileceğini belirtiyor.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR ZİRVE YAPACAK

Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıklar, yurt genelinde etkisini sürdürecek. İstanbul’da sıcaklık 25 dereceye, Ankara’da 28 dereceye, Antalya’da ise 25 derece civarına çıkması bekleniyor.

KIS AİLESİ TEKRAR GELİYOR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta Türkiye’nin kış havasını tekrar yaşayacağını kaydediyor. İstanbul’da sıcaklık salı günü 8 dereceye kadar düşecek. Anadolu’nun birçok bölgesinde kar yağışı beklense de İstanbul’da kar ihtimalinin bulunmadığı ifade ediliyor.

YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Marmara’nın güneybatısı ve Bursa çevrelerinde hafif sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde genel olarak açık ve az bulutlu hava hâkim olacak. Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma, don olayları, pus ve sis etkili olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

İKİ MEVSİM BİR ARADA HİSSEDİLECEK

Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 10 gün boyunca hem yaz hem de kış havasının aynı anda yaşanacağını belirtiyor. Şen, “Bu hafta yaz gibi, Erzurum’da bile sıcaklık 18 dereceye çıkacak” diyerek gelecek hafta Anadolu’da kar yağışının başlayacağını ifade ediyor.