Metin’den Icardi’ye Dikkat Çekici Yorumlar

YORUMCU TÜRER METİN’DEN AÇIKLAMALAR

Futbol yorumcusu Tümer Metin, A Milli Takım’ın Macaristan’ı 3-0 yendiği karşılaşmanın ardından sosyal medyada dikkat çeken ifadeler kullandı. Tümer Metin, deplasmanda gerçekleşen bu maçı TV100 ekranlarında yorumladı.

YABANCI FORVET SEÇİMİ

Metin’e, Süper Lig’de oynayan 5 yabancı forvet arasından milli takıma hangi oyuncuyu alacağı yönünde bir soru yöneltildi. Bu forvet adayları arasında Mauro Icardi, Victor Osimhen, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko ve Ciro Immobile isimleri yer aldı.