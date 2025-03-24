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Metin’den Icardi’ye Dikkat Çekici Yorumlar

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YORUMCU TÜRER METİN’DEN AÇIKLAMALAR

Futbol yorumcusu Tümer Metin, A Milli Takım’ın Macaristan’ı 3-0 yendiği karşılaşmanın ardından sosyal medyada dikkat çeken ifadeler kullandı. Tümer Metin, deplasmanda gerçekleşen bu maçı TV100 ekranlarında yorumladı.

YABANCI FORVET SEÇİMİ

Metin’e, Süper Lig’de oynayan 5 yabancı forvet arasından milli takıma hangi oyuncuyu alacağı yönünde bir soru yöneltildi. Bu forvet adayları arasında Mauro Icardi, Victor Osimhen, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko ve Ciro Immobile isimleri yer aldı.

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