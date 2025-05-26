Metro İstanbul’da Uzlaşma Sağlandı: Grev İptal!

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ ANLAŞMAYLA SONUÇLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım iştiraki Metro İstanbul ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ’e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, olumlu bir sonuçla tamamlandı. Aralık ayından beri süregelen müzakerelerin ardından sözleşme dün imzalanmış oldu. Metro İstanbul ile Demiryolu-İş arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi müzakereleri, yasal süreçlerin ve arabuluculuk aşamalarının uzlaşma ile sona ermemesi nedeniyle 27 Mayıs’ta sendikanın grev kararı almasıyla oldukça kritik bir evreye gelmişti. Ancak, ilerleyen görüşmelerle birlikte sürecin mutabakatla son bulması, grev kararının iptal edilmesini sağladı.

ÇALIŞAN HAKLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMET

Metro İstanbul, çalışan haklarını gözeterek sürdürülebilir ulaşım hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirtti ve 2.653 sendikalı çalışanı kapsayan sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Metro İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Soy, sosyal medya üzerinden sözleşmenin imzalandığını açıklayarak şunları söyledi: “Çalışanlarımız için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık, hayırlı olsun.” Ayrıca, Dr. Soy, tüm işçi ve işveren temsilcilerine emekleri için teşekkür ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine de destekleri için minnettar olduğunu vurguladı. Metro İstanbul, hem çalışanlarının emeğini hem de 16 milyon İstanbullunun kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım hakkını koruyarak, İstanbulluları sevdiklerine, işlerine ve evlerine güvenle ulaştırmaya devam edecektir.