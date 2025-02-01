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Metrobüste Yangın: Dumanlar Yükseldi, Tahliye Edildi

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METROBÜSTE YANGIN PANIĞI

İstanbul’da metrobüs seferinde paniğe yol açan bir yangın olayı yaşandı. Olayın merkezi Zincirlikuyu durağı olarak belirlendi. Söğütlüçeşme’den hareket eden metrobüsün motor kısmından, bilinmeyen bir sebepten ötürü duman yükselmeye başladı.

YOLCULAR GÜVENLİĞE ALINDI

Durumu fark eden şoför, yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti. Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken, olay yerine gelen yetkililer metrobüse yangın tüpü ile müdahale etti. Yaşanan bu olay sonrasında seferler kısa bir süre aksasa da, normal akışına döndü.

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