Mevduat Faizi Artışı Yatırımcıları Çekti

POLİTİKA FAİZİ ARTIŞI VE ETKİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Nisan 2025’te gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya çıkardı. Bu önemli hamle, para piyasalarında dengeleri değiştirdiği gibi, mevduat faiz oranlarını da yukarı taşıdı. Bankalar, yeni müşteri kampanyaları ile birlikte faiz oranlarını yüzde 49 seviyesinin üzerine çıkardı. Bu gelişmenin ardından, yatırımcılar tekrar TL mevduat seçeneğine yöneldi. En çok merak edilen konulardan biri ise 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi oldu.

MEVDUAT FAİZ ORANLARI VE GETİRİLER

17 Nisan 2025 itibarıyla geçerli olan mevduat faiz oranlarına göre bankaların 1 milyon TL’lik birikime sağladığı 32 günlük net getiriler şu şekilde sıralanıyor:

Faiz Oranında zirve: Fibabanka ve HSBC

– Faiz Oranı: %49

– Net Kazanç: 36.515,07 TL

– Vade Sonu Tutar: 1.036.515,07 TL

– Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap

Yüksek faiz sunan diğer bankalar:

– QNB Finansbank – Kazandıran Günlük Hesap

– Faiz Oranı: %48,5

– Net Kazanç: 36.142,47 TL

– CEPTETEB – Marifetli Hesap

– Faiz Oranı: %48,5

– Net Kazanç: 36.142,47 TL

– Odea Bank – Oksijen Hesap

– Faiz Oranı: %48

– Net Kazanç: 35.769,86 TL

– DenizBank – E-Mevduat

– Faiz Oranı: %47,5

– Net Kazanç: 35.397,26 TL

– Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

– Faiz Oranı: %47

– Net Kazanç: 35.024,66 TL

– ON Dijital Bankacılık – ON Plus

– Faiz Oranı: %45,5

– Net Kazanç: 33.906,85 TL

Not: Bu bilgiler 17 Nisan 2025 tarihi itibarıyla geçerlidir. Bankalar kampanyalara ve piyasa koşullarına göre faiz oranlarında değişiklik yapabiliyor.

YATIRIMCILAR İÇİN TL MEVDUATIN CAZİBESİ

Merkez Bankası’nın politika faizindeki artış ile birlikte, TL mevduat artık yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Yüzde 49’a ulaşan mevduat faizleri, kısa vadede risksiz kazanç elde etmek isteyenler için önemli bir alternatif sunuyor.