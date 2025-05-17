Ekonomi

Mevduat Faizleri 32 Günlük Yüksek

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MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği uygulamalar, yatırımcıları altın ve döviz gibi seçeneklerden uzaklaştırarak yeniden TL mevduata yönlendirmiştir. Bu bağlamda, mevduat faiz oranları son dört ayın en yüksek seviyelerine ulaşırken, özellikle 32 gün vadeli TL mevduat faizleri yüzde 53’e kadar çıkmıştır.

GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Ekonomistler, enflasyonla mücadele sürecinin sürdüğü sürece faiz oranlarının belirli bir süre daha yüksek kalabileceğini tahmin ediyor. Güncel oranlarla 600 bin TL’nin 32 günlük vade sonunda sağlayacağı net getiri ise bankadan bankaya değişiklik göstermektedir.

BİLGİ ALMA KAYNAKLARI

Yukarıda sunulan bilgiler genel verilerdir. En güncel faiz bilgilerini tercih ettiğiniz bankaların resmi web sitelerinden ya da müşteri hizmetleri aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

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