Mevduat Faizleri Zirvede, Rekor Getiriler

EKONOMİK POLİTİKALAR YATIRIMCI DAVRANIŞLARINI DEĞİŞTİRİYOR

Son dönemlerde izlenen sıkı ekonomik politikalar, yatırımcı alışkanlıklarını yeniden şekillendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) peş peşe yaptığı faiz artışları ve enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı, yatırımcıların yönelimlerini altın ve dövizden vadeli mevduata yönlendirmiş durumda. Özellikle yüksek faiz oranlarıyla dikkat çeken 32 günlük TL mevduat hesapları, yakın zamanda dikkat çeken bir yatırım aracı haline geldi.

FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ, GETİRİLER ARTIK REKOR KIRIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkarmasının ardından, bankalar da vadeli mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü olarak güncelledi. Dijital bankalar başta olmak üzere birçok finans kurumu, yüzde 50’nin üzerinde faiz oranları sunarak yatırımcıları kendilerine çekmeyi başardı. 23 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 1 milyon TL’lik birikimini vadeli mevduata yatıran bir yatırımcının 32 günlük net kazancı 39 bin 496 TL’ye kadar ulaşabiliyor.

EN YÜKSEK GETİRİ SUNAN BANKALAR

Yatırımcılar için farklı faiz oranları sunan bankalar arasında getiri farkları oldukça dikkat çekici. Daha düşük getirilere sahip olan bankalar şu şekilde: Ziraat Katılım (%30 kar payı): 22.356 TL, Albaraka (%33,31 kar payı): 24.823 TL ve İş Bankası (%39,5 faiz): 29.436 TL şeklinde sıralanıyor.

KÜÇÜK FARKLAR BÜYÜK GETİRİLER YARATIYOR

Büyük tutarlarla yapılan vadeli mevduat yatırımlarında faiz oranlarındaki küçük farklar, ciddi kazanç farklılıkları yaratabiliyor. Bu yüzden yatırım yapmadan önce tüm bankaların oranlarının dikkatlice incelenmesi, yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Dijital bankaların sunduğu yüksek oranlar, geleneksel şube bankacılığına kıyasla daha cazip olabiliyor.

MEVDUAT YATIRIMCILARI GÜVENLİ LİMAN ARIYOR

Ekonomistlerin öngörülerine göre, faiz oranları enflasyon kontrol altına alınana kadar yüksek seyir izlemeye devam edecek. Bu durum, kısa vadede risksiz getiri arayanlar için vadeli mevduat hesaplarını cazip kılmaya devam ediyor. 1 milyon TL’lik birikimini en yüksek faiz oranı sunan bankada değerlendiren bir yatırımcı, sadece 32 günde 40 bine yakın kazanç elde edebiliyor. Belirsiz bir seyir izleyen altın karşısında, vadeli mevduat yatırımcılarına güvenli bir liman sağlamaya devam ediyor.

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