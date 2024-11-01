Mevduat İçin Stopaj Oranları Güncellendi

YENİ STOPAJ ORANLARI GÜNELLENDİ

Türk Lirası mevduatlarına yönelik uygulanan stopaj oranları güncellendi. Mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faiz ve kâr payları için vade bazında yüzde 10, yüzde 7,5 ve yüzde 5 oranlarında indirimli gelir vergisi kesintisi yapılmasına karar verildi. Bu karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

VADENİN ETKİSİ ARTMIŞTIR

Resmi Gazete’de yer alan 9075 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, yeni oranlar şöyle belirlenmiştir: Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda kesinti oranı yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda ise yüzde 5’ten yüzde 7,5’e çıkmıştır. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise bu oran yüzde 2,5’ten yüzde 5’e yükselmiştir.

GEÇERLİLİK TARİHİ BELLİ OLDU

Uygulanan yeni stopaj oranları, 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren etkili olacağı bildirildi.