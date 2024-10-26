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MFÖ Sahneye Çıktı: Müzik Hüzün ve Şifa

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KONSERİN ANLAMI

Konser, Mazhar Alanson’un “Müzik sadece eğlenmek için değildir! Müzik hüzündür. Müzik dert ortağıdır. Müzik yaralanmış bir ruha şifadır” sözleriyle başladı. Alanson ve Fuat Güner, geçen yıl hayatını kaybeden arkadaşları Özkan Uğur’un anısına “Güllerin İçinden” adlı şarkıyı seslendirdi.

Özkan Uğur’un LED ekranlara yansıtılan görüntüleri eşliğinde söyledikleri bu duygusal parça, alanı dolduran misafirlerin alkışlarıyla desteklendi. Bu an, konserin duygusal yoğunluğunu arttırdı ve katılımcılar için unutulmaz bir anı haline geldi.

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