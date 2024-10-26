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MFÖ Tekrar Sahnede: Müzik Ruhun Şifasıdır

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MFÖ’ÜN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ

Türk müziğinin başyapıtlarına imza atan efsane grubu MFÖ, 7 aylık bir aradan sonra Maximum Uniq Açıkhava’da sevenleriyle buluştu. Konser, Mazhar Alanson’un “Müzik sadece eğlenmek için değildir! Müzik hüzündür. Müzik dert ortağıdır. Müzik yaralanmış bir ruha şifadır” sözleriyle başladı.

ÖZKAN UĞUR’UN ANISINA DUYGUSAL BİR HOMAJ

Mazhar Alanson ve Fuat Güner, geçen yıl kaybettikleri grup arkadaşı Özkan Uğur’un anısına “Güllerin İçinden” şarkısını seslendirdi. Özkan Uğur’un LED ekranlara yansıtılan görüntüleri eşliğinde icra ettikleri şarkıya, alanı dolduran dinleyicilerin alkışlarıyla eşlik edildi.

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