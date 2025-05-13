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MG, 2025 Fiyatlarıyla Araçlar Sunuyor

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MG MARKASINDAN YENİ FİYAT LİSTESİ

Otomobil piyasasında öne çıkan markalardan MG, Mayıs 2025 için fiyat listesini duyurdu. Hem elektrikli, hem hibrit hem de benzinli motor alternatifleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden MG, “her bütçeye uygun seçenek bizde” mesajını iletiyor.

YENİ FİYAT ARAÇLARI

Yeni fiyat listesine göre, MG ZS modeli 1 milyon 390 bin TL’den satışa sunuluyor. Elektrikli model MG4 ise 1 milyon 379 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcılara sunuluyor. Elektrikli ZS EV ve MG4, çevreci sürüşü tercih edenler için mükemmel bir seçenek olarak öne çıkıyor. Öte yandan hibrit E-HS ve benzinli HS modelleri, geleneksel performans arayan kullanıcılar için ideal alternatifler sağlıyor.

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