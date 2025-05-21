Mg En Uygun Fiyatlı Suv Çıkardı

MG SUV MODELLERİYLE PAZARDA FARK YARATIYOR

Türkiye’de SUV meraklılarının beğenisini kazanan MG, uygun fiyatlı modelleri ile sektördeki dengeleri değiştiriyor. Özellikle B-SUV segmentinde dikkat çeken MG ZS, sunduğu fiyat-performans oranıyla öne çıkıyor. Şehir içi kullanım amacıyla geliştirilen Citroën Ami gibi mikro elektrikli araçlarla benzer fiyat aralığında bulunan MG ZS, aynı fiyatla çok daha fazlasını sunarak “sudan ucuz” ifadelerini hak ediyor.

ŞIK TASARIM VE GENİŞ İÇ HACİMİ

MG ZS, estetik tasarımı, konforlu sürüş özellikleri ve geniş iç hacmiyle sınıfındaki birçok rakibe meydan okuyor. Uygun fiyatla SUV konforunu yaşamak isteyen kullanıcılar için MG ZS, cazip bir alternatif sunuyor. Araçta 1.0 litrelik turbo benzinli motor yer alıyor. Bu motor, 111 beygir güç ve 160 Nm tork üretiyor. Günlük kullanım için oldukça yeterli olan bu güç ve tork değerleri, hem şehir içi hem de şehir dışı sürüşlerde sürücüsüne güven sağlayarak konforlu bir deneyim sunuyor.