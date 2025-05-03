Mg, Listesini Yırtıp Attı: Bu 1.379.000 Tl!

HIZLI VE UYGUN FİYATLI SUV SEÇENEKLERİ

Türkiye’de araç sahibi olmak, zor bir maratonu andırıyor. Sıfır araç fiyatları oldukça yüksekken, ikinci el piyasası da “Yanına yaklaşılmaz” dedirtiyor. ÖTV, KDV, döviz kuru gibi etkenler, hayalindeki araca ulaşmak isteyenlerin seçeneklerini her gün daraltıyor. Ancak umut ışığı var! İngiliz kökenli MG (Morris Garages), Çinli SAIC Motor’un inovatif yaklaşımıyla karşımıza çıkıyor. Mayıs 2025 fiyat listesiyle hem cüzdanları hem de kalpleri kuşatmaya hazırlanıyor. Elektrikli, hibrit ve benzinli modelleriyle her zevke uygun seçenekler sunan MG, uygun fiyat avantajıyla premium segmentte dikkat çekiyor. Şimdi, modellerin fiyatları ve dikkat çeken özelliklerine yakından bakalım.

YENİ MG MODELLERİ ile BÜTÇE DOSTU YARIMADU

MG, Türkiye pazarına 2021 yılında adım attı ve kısa süre içinde şık SUV’ları, çevreci elektrikli modelleri ve uygun fiyatlarıyla öne çıktı. Eğer “Hem şık, hem teknolojik, hem de bütçeme uygun bir araba istiyorum” diyorsanız, MG modellerine bir göz atmalısınız.

MG ZS, sınıfının en büyük SUV modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ferah iç mekânı, 448 litre bagaj hacmi (katlanabilir koltuklarla birlikte 1375 litreye kadar çıkıyor!) ile aileler için ideal bir seçenek sunuyor. 10.1” dokunmatik ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto ile birlikte teknolojiyi parmaklarınızın ucuna getiriyor. MG ZS, hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda konfor sağlıyor. Comfort paketinde hız sabitleyici ve arka park sensörleri yer alırken, Luxury Plus modelinde 360° kamera, kör nokta uyarısı ve anahtarsız giriş gibi premium özellikler dikkat çekiyor. Ayrıca Euro NCAP tarafından verilen 5 yıldızlı güvenliği ile güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.

MG ZS Comfort 1.0T AT Benzin: 1.399.000 TL

MG ZS Luxury Plus 1.0T AT Benzin: 1.590.000 TL