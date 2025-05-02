Mgm, Ani Sel Ve Fırtına Uyarısı Yaptı!

YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde 2 Mayıs 2025 Cuma günü için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun büyük kesimleri, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, kuvvetli rüzgâr ve fırtına riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca, toz taşınımı nedeniyle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da çamur yağışı bekleniyor. MGM’nin son değerlendirmelerine göre, yağışların özellikle öğleden sonra etkili olması mümkün.

KUVVETLİ YAĞIŞLANMALAR BEKLENİYOR

Kuvvetli yağış beklenen bölgeler arasında;

– Orta ve Doğu Karadeniz: Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun

– Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis (Malatya, Van ve Iğdır hariç)

– İç Ege: Muğla, Aydın, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar

– Batı Akdeniz: Antalya’nın batı iç kesimleri, Isparta, Burdur’un batısı

– İç Anadolu: Ankara, Eskişehir’in doğusu, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale’nin kuzeyi, Sivas

– Güneydoğu Anadolu: Adıyaman, Şanlıurfa’nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman, Siirt

– Ayrıca Karabük’ün doğusu ve Kastamonu da etkili yağışlardan etkileniyor.

Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

FIRTINA VE TOZ TAŞINIMI RİSKİ

Rüzgârın, Marmara’nın batısı (Balıkesir, Edirne, Kırklareli) ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda (Diyarbakır, Siirt, Batman) güney ve güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu durum, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve toz savrulması gibi riskler taşımakta.

Doğu Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve çamur şeklinde yağış riski bulunuyor. MGM, bu bölgelerde yaşayanların ulaşımda dikkatli olmalarını öneriyor.