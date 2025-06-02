MGM’den Sağanak Ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

GENEL DEĞERLENDİRME

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından gerçekleştirilen son analizler doğrultusunda, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacağı öngörülüyor.

HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklıklarının ülkenin iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında, diğer bölgelerde ise normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

KUZEYDOĞUDAKİ RÜZGAR DURUMU

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli bir şekilde (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gereken bir durum ortaya çıkıyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi genellikle parçalı ve az bulutlu olurken, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi, parçalı ve az bulutlu, doğusu ise yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevreleri için yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava öngörülüyor.

Akdeniz Bölgesi’nde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı düşünülüyor. İç Anadolu Bölgesi’nin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Batı Karadeniz’in parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu geçirmesi, iç kesimlerde ise öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları görülmesi tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de genellikle parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu öngörülüyor; Samsun hariç bölgedeki yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin parçalı, yer yer çok bulutlu olması ve kuzey ile batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağı düşünülüyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli bir şekilde (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu ise parçalı ve az bulutlu bir hava durumu ile geçecek.