MGM, İlerleyen Günlerde Sağanak Yağış Bekliyor

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ağustos Çarşamba günü için hava durumu tahminlerini duyurdu. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ve Akdeniz Bölgesi, parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava ile karşı karşıya kalacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Toroslar bölgesi, Hatay kıyıları ve Denizli’nin güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genel olarak az bulutlu ve açık geçecek. Ülke genelinde hava sıcaklıkları değişiklik gösterecek; güney ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar yaşanırken, diğer bölgelerde normaller civarında kalacak. Rüzgar, Türkiye genelinde kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 km hızla güçlü esmesi öngörülüyor.
UYARILAR VE ÖNLEMLER
MGM, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarındaki kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, olası olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
MARMARA BÖLGESİ
Bölgenin genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.
Çanakkale 30°C – parçalı ve az bulutlu
Edirne 31°C – parçalı ve az bulutlu
İstanbul 28°C – parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 28°C – parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Ege’de havanın az bulutlu ve açık geçeceği, güney ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Denizli’nin güney kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kıyılarındaki rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar 29°C – parçalı ve az bulutlu
Denizli 36°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir 34°C – az bulutlu ve açık
Manisa 34°C – parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Akdeniz’de havanın parçalı ve az bulutlu olması, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Toroslar kesimi ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Adana 36°C – parçalı ve az bulutlu
Antalya 32°C – parçalı ve az bulutlu
Hatay 32°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; kıyı kesimlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Isparta 34°C – parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
İç Anadolu, az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Ankara 30°C – az bulutlu ve açık
Çankırı 31°C – az bulutlu ve açık
Eskişehir 31°C – az bulutlu ve açık
Konya 30°C – az bulutlu ve açık
BATı KARADENİZ BÖLGESİ
Bölgenin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 29°C – parçalı ve az bulutlu
Düzce 29°C – parçalı ve az bulutlu
Sinop 29°C – parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 26°C – parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Bu bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek; doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Amasya 29°C – parçalı ve az bulutlu
Samsun 27°C – parçalı ve az bulutlu
Tokat 31°C – parçalı ve az bulutlu
Trabzon 25°C – parçalı ve çok bulutlu; yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Doğu Anadolu’da az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor, kuzeydoğusunda yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum 32°C – az bulutlu ve açık
Kars 30°C – parçalı ve az bulutlu
Malatya 34°C – az bulutlu ve açık
Van 28°C – az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Güneydoğu Anadolu’da da az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak.
Diyarbakır 39°C – az bulutlu ve açık
Gaziantep 38°C – az bulutlu ve açık
Mardin 35°C – az bulutlu ve açık
Siirt 39°C – az bulutlu ve açık