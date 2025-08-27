MGM, İlerleyen Günlerde Sağanak Yağış Bekliyor

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ağustos Çarşamba günü için hava durumu tahminlerini duyurdu. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ve Akdeniz Bölgesi, parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava ile karşı karşıya kalacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Toroslar bölgesi, Hatay kıyıları ve Denizli’nin güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genel olarak az bulutlu ve açık geçecek. Ülke genelinde hava sıcaklıkları değişiklik gösterecek; güney ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar yaşanırken, diğer bölgelerde normaller civarında kalacak. Rüzgar, Türkiye genelinde kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 km hızla güçlü esmesi öngörülüyor.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

MGM, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarındaki kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, olası olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

MARMARA BÖLGESİ

Bölgenin genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

Çanakkale 30°C – parçalı ve az bulutlu

Edirne 31°C – parçalı ve az bulutlu

İstanbul 28°C – parçalı ve az bulutlu

Kırklareli 28°C – parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Ege’de havanın az bulutlu ve açık geçeceği, güney ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Denizli’nin güney kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kıyılarındaki rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar 29°C – parçalı ve az bulutlu

Denizli 36°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir 34°C – az bulutlu ve açık

Manisa 34°C – parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz’de havanın parçalı ve az bulutlu olması, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Toroslar kesimi ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Adana 36°C – parçalı ve az bulutlu

Antalya 32°C – parçalı ve az bulutlu

Hatay 32°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; kıyı kesimlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Isparta 34°C – parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu, az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Ankara 30°C – az bulutlu ve açık

Çankırı 31°C – az bulutlu ve açık

Eskişehir 31°C – az bulutlu ve açık

Konya 30°C – az bulutlu ve açık

BATı KARADENİZ BÖLGESİ

Bölgenin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 29°C – parçalı ve az bulutlu

Düzce 29°C – parçalı ve az bulutlu

Sinop 29°C – parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 26°C – parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Bu bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek; doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Amasya 29°C – parçalı ve az bulutlu

Samsun 27°C – parçalı ve az bulutlu

Tokat 31°C – parçalı ve az bulutlu

Trabzon 25°C – parçalı ve çok bulutlu; yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu’da az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor, kuzeydoğusunda yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum 32°C – az bulutlu ve açık

Kars 30°C – parçalı ve az bulutlu

Malatya 34°C – az bulutlu ve açık

Van 28°C – az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu’da da az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak.

Diyarbakır 39°C – az bulutlu ve açık

Gaziantep 38°C – az bulutlu ve açık

Mardin 35°C – az bulutlu ve açık

Siirt 39°C – az bulutlu ve açık