MGM, Sel Ve Fırtına Rizkini Açıkladı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü Türkiye’nin hava durumu tahminlerini duyurdu. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Çeşitli bölgelerde, özellikle Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklentisi var. Özellikle öğleden sonra bazı yerlerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

KUVEETLİ YAĞIŞ VE RÜZGÂR UYARISI

MGM, öğleden sonra Akdeniz’in iç kesimleri ile Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Konya ve Sivas’ın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekliyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise rüzgârın güney yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi öngörülüyor ve bu durum, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi riskleri beraberinde getirebiliyor. Yetkililer, bu bölgedeki vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

SİS VE PUS TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde, kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Sürücülerin, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte ekstra dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun iç kesimlerinde sis ve pusun etkili olacağı tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ile gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor. İstanbul 19°C, Edirne 26°C, Balıkesir 21°C, Kırklareli 24°C.

Ege: Parçalı ve az bulutlu, güney ve iç kesimlerde yer yer çok bulutlu. Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar’da öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. İzmir 26°C, Muğla 21°C, Denizli 22°C, Afyonkarahisar 17°C.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar yüksek ihtimal. İç kesimlerde yerel olarak kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Antalya 23°C, Adana 24°C, Burdur 20°C, Hatay 25°C.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğuda sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Konya ve Sivas’ın güneyinde yerel kuvvetli yağışlar olabileceği belirtiliyor. Ankara 18°C, Konya 16°C, Nevşehir 15°C, Eskişehir 20°C.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, pus ve sisin sabah ve gece saatlerinde etkili olması bekleniyor. Bolu 17°C, Düzce 19°C, Kastamonu 18°C, Zonguldak 13°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun ve Trabzon’da sağanak ve gök gürültülü yağışa dikkat edilmesi gerekiyor. Samsun 16°C, Trabzon 14°C, Amasya 18°C, Rize 15°C.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari’de sabah ve gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda kuvvetli rüzgâr (40-60 km/saat) olabileceği ifade ediliyor. Erzurum 18°C, Kars 19°C, Malatya 22°C, Van 14°C.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak. Adıyaman 23°C, Diyarbakır 24°C, Gaziantep 22°C, Siirt 25°C.