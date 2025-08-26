MHP Açıklaması: Terörsüz Türkiye Fırsatı!

BAHÇELİ’DEN MALAZGİRT ZAFERİ AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıldönümü ile ilgili olarak bir yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, açıklamasında Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekerek, “Terörsüz Türkiye fetihler sürecinin, taarruz bilincinin, hasılı ve son tahlilde Malazgirt Zaferi’nin istikbalin tertemiz yüzüyle birleşmesi, yeni yüzyılın barış, huzur ve kardeşlikle çelikleşmesidir.” diyerek bu konunun önemini vurguladı.

ALTIN FIRSATIN DEĞERİ

Bahçeli, “Altın fırsatın” heba edilmemesi gerektiğini belirterek, “Coğrafyayı vatan yapan millet çatısı altındaki kardeşlik hissiyat ve hususiyeti zedelenmemelidir.” ifadesini kullandı. MHP lideri, Terörsüz Türkiye’nin “kararlı adımları ve kaderimize yön verecek sağlam atılımları el ele güç birliği halinde yapılmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.