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MHP’de Bayramlaşma Programı Belli Oldu

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KURBAN BAYRAMI BAYRAMLAŞMA PROGRAMI BELLİ OLDU

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalıyor. MHP, bayramlaşma programını açıkladı.

PROGRAMIN DETAYLARI

Bayramın 2. gününde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu ve diğer yöneticilerin bulunduğu bir heyet, siyasi partileri kabul edecek. Söz konusu heyet, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir’den oluşuyor. Bayramlaşma heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal da yer alacak.

MHP’de bayramlaşma, saat 09.00’da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. Ardından 09.25’de DEM Parti heyeti, 09.50’de ise AK Parti heyeti MHP’yi ziyaret edecek. Bayramlaşma programı, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile devam edecek. MHP heyetinin aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretlerinde bulunacağı bildiriliyor.

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